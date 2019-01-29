В Башкирии женщина пострадала в ДТП со «Шкодой» и ВАЗ-2114
Машины столкнулись на «встречке»
Фото: УГИБДД МВД по Башкирии
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Вчера днем, 28 января, на дороге Уфа-Инзер-Белорецк два автомобиля столкнулись лоб в лоб.
Как сообщили в ГИБДД Башкирии, «Шкоду Йети» развернуло на мосту через речку Сюрюнзяк, после чего в нее врезался ВАЗ-2114. Сам 37-летний водитель иномарки не пострадал, повезло и 50-летнему водителю «четырнадцатой», а вот его супруга получила травмы. Женщине потребовалась медицинская помощь.
Всего за понедельник на дорогах республики зафиксировали девять аварий, в которых пострадали 11 человек.
Фото: УГИБДД МВД по Башкирии
Фото: УГИБДД МВД по Башкирии