В Башкирии «девятка» перевернулась и врезалась в столб
К счастью, обошлось без жертв
Фото: УГИБДД МВД по РБ
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Инцидент произошел утром в минувший понедельник, 28 января, на дороге Бузовьязы - Булгаково в Кармаскалинском районе.
23-летний парень ехал на ВАЗ-2109 в сторону Булгаково и не справился с управлением. «Девятку» занесло в кювет, она перевернулась и впечаталась в опору линии электропередач. От удара крышу автомобиля буквально вмяло в салон. Чтобы поставить машину на колеса, понадобилась спецтехника.
Как сообщили в ГИБДД Башкирии, водителя с травмами увезли на «скорой».