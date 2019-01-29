В Башкирии «девятка» перевернулась и врезалась в столб

СЕГОДНЯ 08:38 2019-01-29T08:38:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел утром в минувший понедельник, 28 января, на дороге Бузовьязы - Булгаково в Кармаскалинском районе.

23-летний парень ехал на ВАЗ-2109 в сторону Булгаково и не справился с управлением. «Девятку» занесло в кювет, она перевернулась и впечаталась в опору линии электропередач. От удара крышу автомобиля буквально вмяло в салон. Чтобы поставить машину на колеса, понадобилась спецтехника.

Как сообщили в ГИБДД Башкирии, водителя с травмами увезли на «скорой».