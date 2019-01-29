Мэр Уфы похвалил столицу Татарстана

СЕГОДНЯ 07:27 2019-01-29T07:27:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Уфимский градоначальник Ульфат Мустафин хочет привлечь федеральные средства для благоустройства Уфы, как это сделали в Казани.

На прошлой неделе Мустафин вместе со своими подчиненными выезжал в командировку в соседнюю Казань. Он отметил, что западные соседи потратили внушительные средства на благоустройство города.

- Посмотрели, как у них благоустроена набережная. Конечно, они в нее хорошо вложились. Не меньше 9 миллиардов рублей. Нам тоже нужно привлечь федеральные средства, - сообщил мэр.

Помимо этого, на прошлой неделе сити-менеджер посетил Сочи, где обсудил с Александром Масляковым развитие в Уфе Клуба веселых и находчивых.