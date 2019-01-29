Мэр Уфы похвалил столицу Татарстана
Ульфат Мустафин совершил командировку к соседям
Ульфат Мустафин похвалил столицу Казани
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Уфимский градоначальник Ульфат Мустафин хочет привлечь федеральные средства для благоустройства Уфы, как это сделали в Казани.
На прошлой неделе Мустафин вместе со своими подчиненными выезжал в командировку в соседнюю Казань. Он отметил, что западные соседи потратили внушительные средства на благоустройство города.
- Посмотрели, как у них благоустроена набережная. Конечно, они в нее хорошо вложились. Не меньше 9 миллиардов рублей. Нам тоже нужно привлечь федеральные средства, - сообщил мэр.
Помимо этого, на прошлой неделе сити-менеджер посетил Сочи, где обсудил с Александром Масляковым развитие в Уфе Клуба веселых и находчивых.