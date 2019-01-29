Ульфат Мустафин рассказал, когда из Уфы уберут елки
Мэр дал новое задание коммунальщикам
Ульфат Мустафин попросил убрать новогодние елки с площадей до 1 февраля
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Уфимский градоначальник Ульфат Мустафин потребовал убрать все новогодние елки до 1 февраля.
Напомним, что все населенные пункты региона украсили к Новому году еще к 10 декабря. Тогда распоряжение создать новогоднюю атмосферу дал врио главы республики Радий Хабиров. Сегодня мэр столицы Ульфат Мустафин попросил коммунальщиков убрать с площадей новогодние деревья к 1 февраля.
- Хочу поблагодарить коллег, кто участвовал в установке елок, кто обеспечивал безопасность. Праздник прошел, поэтому прошу привести все площади в надлежащий вид к 1 февраля, - объяснил мэр.