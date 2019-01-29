2019-01-29T06:37:40+03:00
Авто

Уфу сковали 8-балльные пробки

Заторы есть на выездах из спальных районов
Рустем АХУНОВ
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В Уфе образовались 8-балльные пробкиВ Уфе образовались 8-балльные пробки
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Этим утром, 29 января, в Уфе вновь образовались серьезные пробки.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», серьезные затруднения движения сейчас зарегистрированы на выезде из микрорайонов Инорс и Сипайлово. Почти без движения стоят участки Уфимского шоссе и улицы Трамвайной. Помимо этого автолюбителям придется постоять в пробках по улицам Менделеева, 50 лет СССР, Бакалинской, Степана Кувыкина, Софьи Перовской, Пугачева и Кирова, Пархоменко и Революционной. Как и всегда, серьезный затор наблюдается на южном въезде в Уфу — от развилки в Дему до Белского моста.

Возможно, что затруднения на дорогах Уфы вызваны небольшими механическими авариями.

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