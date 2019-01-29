В Башкирию пришла теплая погода
Температура воздуха прогреется до -10 градусов
В Башкирию пришла теплая погода
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В этот вторник, 19 января, в Башкирию вернулась теплая погода.
По прогнозам синоптиков, днем в республике температура воздуха прогреется до -10 градусов, вечером и ночью похолодает до -18. После по-настоящему крещенских морозов, когда столбик термометра опускался ниже -30 градусов, такую погоду уж точно можно назвать теплой. Такая погода продержится в регионе еще как минимум неделю.
Помимо потепления в республику придут осадки. Местами возможен снег и метель. Водителям стоит учитывать, что такие погодные явления могут ухудшить видимость на дорогах.