2019-01-29T06:24:17+03:00
Общество

В Башкирию пришла теплая погода

Температура воздуха прогреется до -10 градусов
Рустем АХУНОВ
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В Башкирию пришла теплая погодаВ Башкирию пришла теплая погода
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В этот вторник, 19 января, в Башкирию вернулась теплая погода.

По прогнозам синоптиков, днем в республике температура воздуха прогреется до -10 градусов, вечером и ночью похолодает до -18. После по-настоящему крещенских морозов, когда столбик термометра опускался ниже -30 градусов, такую погоду уж точно можно назвать теплой. Такая погода продержится в регионе еще как минимум неделю.

Помимо потепления в республику придут осадки. Местами возможен снег и метель. Водителям стоит учитывать, что такие погодные явления могут ухудшить видимость на дорогах.

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