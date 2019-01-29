2019-01-29T05:52:07+03:00
Общество

В Уфе полицейские задержали торговца «фанфуриками»

В своем гараже мужчина хранил почти 400 флаконов с «паленым» алкоголем
Яна Базекина
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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На днях в уфимскую полицию обратилась группа инициативной молодежи и сообщила, что житель Калининского района торгует «из-под полы» контрафактным алкоголем. Как оказалось, 57-летний мужчина хранит у себя в гараже большую партию «фанфуриков» и продает их буквально за копейки местным жителям, пользуясь у них большой популярностью. При обыске полицейские изъяли у торговца 399 бутылочек с сомнительным содержимым.

- На нарушителей составлены административные протоколы, вся изъятая алкогольная продукция направлена на экспертизу, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

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