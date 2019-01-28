В Башкирии бабушка выгнала внучку на мороз из-за съеденного яблока

СЕГОДНЯ 17:03 2019-01-28T17:03:05+03:00

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Вопиющий случай произошел в декабре прошлого года в Аургазинском районе республики. 60-летняя местная жительница воспитывала двух внучек 7 и 13 лет, которые остались без родителей, и держала девочек в «ежовых рукавицах». Однажды бабушка решила, что старшая внучка взяла без разрешения яблоко, за что жестко избила девочку и выгнала ее без верхней одежды на мороз. Плачущая раздетая школьница практически босиком добрела до соседней деревни, где проживала ее тетя. Родственница отвезла девочку в больницу и обратилась с заявлением в прокуратуру.

- По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с ребенком», - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. – Прокуратура также проверяет деятельность органов опеки и сельской администрации, которые не следили за условиями жизни и воспитания детей.

Сейчас обе девочки проживают вместе с тетей, их жизни и здоровью ничего не угрожает.