В 2018 году под сокращение в Башкирии попали 11 тысяч человек

СЕГОДНЯ 07:08 2019-01-29T07:08:05+03:00

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В Башкирии под сокращение в прошлом году попали 11,3 тысячи человек. Это почти в два раза меньше, чем в 2017 году, когда уволенных было 25,2 тысячи. Последними данными поделились в министерстве труда.

Пять уволенных сумели найти работу, еще 700 получают пенсию по старости. К концу 2018 года под риском увольнения находились около 7,3 тысячи работников, большинство из которых работали неполным рабочим днем.

Отметим, что за год общая численность экономически активного населения Башкирии превышала 1,955 млн человек. Из них почти 1,9 млн человек классифицировались как занятые граждане, 96 тысяч жителей республики как безработные.