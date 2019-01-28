В Башкирии осудят мужчину, который брал кредиты, используя фальшивые паспорта

СЕГОДНЯ 19:57 2019-01-28T19:57:42+03:00

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В Нефтекамске осудят 49-летнего местного жителя по статье «Мошенничество». Оказалось, что он получал кредиты, используя фальшивые паспорта.

Как сообщили в следкоме, в ноябре 2017 года через общих знакомых мужчина предложил обвиняемому снимать деньги в банках со счетов состоятельных людей и оформлять кредиты, используя фальшивые паспорта, а полученные доходы делить между собой.

Они добыли поддельный паспорт, пришли в отделение банка и оформили кредитную карту с лимитом 30 тысяч рублей. Схожим образом мошенники поступили и с другим поддельным паспортом.

Так, вклеив в паспорт свою фотографию, обвиняемый получил в банке сведения об имеющихся счетах у мужчины, после чего снял с них в общей сложности более 530 тысяч рублей. Также в ведомстве сообщили, что обвиняемый, придя в салон по продаже сотовых телефонов, приобрел в кредит дорогостоящий смартфон со всеми комплектующими на общую сумму почти 110 тысяч рублей, предъявив паспорт того же мужчины.

В скором времени уголовное дело рассмотрят в суде.