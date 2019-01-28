В Уфе ищут женщину-водителя, которая сбила семилетнего ребенка и скрылась

СЕГОДНЯ 19:06 2019-01-28T19:06:48+03:00

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В минувшую субботу, 26 января, в столице Башкирии произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Как сообщили в отделе ГИБДД, водитель за рулем неустановленной машины на улице Дмитриева сбил семилетнего мальчика. Известно, что первоклассник переходил проезжую часть в неустановленном месте. Малыш получил травму ноги, после оказания медицинской помощи его отпустили домой.

Со слов ребенка, водителем была женщина, которая проводила его до подъезда, после чего уехала в неизвестном направлении.

Всем, кто стал свидетелем этого происшествия или обладает какой-либо информацией по данному факту, просим Вас позвонить по телефонам 237-02-02, 237-84-80.