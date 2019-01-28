2019-01-28T14:55:55+03:00
Происшествия

Стало известно о состоянии детей, которые отравились в уфимской гостинице

Двоих из них выписали из больницы
Эльвина АПАРИНА
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Сегодня, 28 января, стало известно о состоянии детей, которые заболели норовирусом (сильное отравление организма – прим.ред.) в Уфе по приезду на олимпиаду по биологии. Все они заселились в одной из гостиниц города, где, по предварительным данным, и подхватили инфекцию.

Как сообщает «UfaCityNews.ru» со ссылкой на председателя Госкомитета по ЧС Фарита Гумерова, состояние детей оценивается как средней тяжести. Об этом он рассказал на оперативном совещании в правительстве. Двоих учеников выписали из больницы. Сейчас тот ресторан, где питались дети, закрыт.

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