Радий Хабиров: «Продажа контрафактного алкоголя – геноцид»

СЕГОДНЯ 17:54 2019-01-28T17:54:19+03:00

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Сегодня, 28 января, Радий Хабиров на коллегии прокуратуры Башкирии остро высказался на тему незаконной продажи спиртного в регионе. Врио главы республики назвал продажу контрафактного алкоголя геноцидом и потребовал у прокуроров усилить борьбу с ним, ведь он наносит большой вред здоровью людей.

- Это самое настоящее зло, которое оказывает разрушительное воздействие на работоспособность и продолжительность жизни людей, благополучие в семье. Нужно остановить геноцид по отношению к нашему населению, по-другому здесь и не скажешь, - высказался Хабиров.

Напомним, что недавно в одном лишь небольшом Абзелиловском районе выявили 248 точек незаконной продажи алкоголя. Здесь продавали пятилитровые канистры с жидкостью, похожим на спирт.