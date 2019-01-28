2019-01-28T17:54:19+03:00
Происшествия

Радий Хабиров: «Продажа контрафактного алкоголя – геноцид»

Врио главы Башкирии поставил задачу перед прокурорами усилить борьбу с незаконной продажей спиртного
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
..
Изменить размер текста:

Сегодня, 28 января, Радий Хабиров на коллегии прокуратуры Башкирии остро высказался на тему незаконной продажи спиртного в регионе. Врио главы республики назвал продажу контрафактного алкоголя геноцидом и потребовал у прокуроров усилить борьбу с ним, ведь он наносит большой вред здоровью людей.

- Это самое настоящее зло, которое оказывает разрушительное воздействие на работоспособность и продолжительность жизни людей, благополучие в семье. Нужно остановить геноцид по отношению к нашему населению, по-другому здесь и не скажешь, - высказался Хабиров.

Напомним, что недавно в одном лишь небольшом Абзелиловском районе выявили 248 точек незаконной продажи алкоголя. Здесь продавали пятилитровые канистры с жидкостью, похожим на спирт.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24