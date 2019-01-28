2019-01-28T14:08:46+03:00
Происшествия

В Башкирии полицейские задержали пьяного водителя школьного автобуса

Мужчина перевозил 20 детей из одного поселка в другой
Эльвина АПАРИНА
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Сегодня рано утром, 28 января, в Благоварском районе на улице Победы села Первомайский полицейские остановили школьный автобус ПАЗ. Им управлял 58-летний местный житель, в этот момент он перевозил 20 детей из поселка Старые Санны в село Первомайский.

Стражи порядки почувствовали запах алкоголя от водителя и предложили пройти ему медицинское освидетельствование.

- Алкотектор показал наличие 0,199 милиграмм алкоголя. В отношении мужчины составлен административный материал, - сообщили в ГИБДД.

Также в ведомстве отметили, что лицо, допустившее выпуск на линию этого водителя, наложили штраф.

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