В Башкирии полицейские задержали пьяного водителя школьного автобуса
Мужчина перевозил 20 детей из одного поселка в другой
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Сегодня рано утром, 28 января, в Благоварском районе на улице Победы села Первомайский полицейские остановили школьный автобус ПАЗ. Им управлял 58-летний местный житель, в этот момент он перевозил 20 детей из поселка Старые Санны в село Первомайский.
Стражи порядки почувствовали запах алкоголя от водителя и предложили пройти ему медицинское освидетельствование.
- Алкотектор показал наличие 0,199 милиграмм алкоголя. В отношении мужчины составлен административный материал, - сообщили в ГИБДД.
Также в ведомстве отметили, что лицо, допустившее выпуск на линию этого водителя, наложили штраф.