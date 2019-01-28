2019-01-28T13:03:20+03:00
Общество

В Башкирии ожидается потепление

Днем ожидается всего -7 градусов
Эльвина АПАРИНА
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В Башкирии наконец-то отступают морозы, и придет тепло. Как сообщили в Башгидромете, уже завтра, 29 января, столбик термометра покажет -7, -12 днем. Ночью по-прежнему будет холодно – температура воздуха составит -13, -18 градусов. Местами выпадет небольшой снег, днем по югу до умеренного, также возможна слабая метель.

В Уфе, в свою очередь, будет облачно и бесснежно. В среднем днем ожидается -10 градусов днем, а ночью -16 градусов. Такой характер погоды сохранится до конца недели.

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