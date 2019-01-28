В Башкирии черный лесоруб отправился за решетку за незаконно вырубленные 99 деревьев

СЕГОДНЯ 11:43 2019-01-28T11:43:43+03:00

Своими действиями он нанес ущерб на сумму свыше 1,8 млн рублей

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В Караидельском районе Башкирии осудили 44-летнего владельца пилорамы за незаконную вырубку леса в особо крупном размере.

Как сообщили в прокуратуре, в прошлом году коммерсант заключил с лесничеством договор на санитарную вырубку леса на участке площадью более 10 гектаров. Мужчина имел право спилить лишь сухие деревья, но распорядился вырубить 84 ели и 15 пихт.

После этого рабочие на тракторах вывезли древесину на пилораму, чтобы обработать и продать.

Своими незаконными действиями злоумышленник причинил лесному фонду крупный ущерб на сумму свыше 1,8 млн. рублей. Отметим, что лесоруб ранее был осужден за аналогичное преступление.

В этот раз суд приговорил его к двум с половиной годам месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, взяв под стражу в зале суда.