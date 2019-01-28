2019-01-28T11:03:00+03:00
Общество

На месте детского лагеря «Салют» в Башкирии построят реабилитационный центр

Он распахнет свои двери для тяжелобольных ребят
Эльвина АПАРИНА
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Сегодня, 28 января, на оперативном совещании в правительстве Башкирии обсудили судьбу детского лагеря «Салют», который имеет долг в размере 50 миллионов рублей.

Теперь на его месте появится современный реабилитационный центр для тяжелобольных детей.

- Да, лагерь перестанет существовать, но на его месте появится современный реабилитационный центр для особенных детей, - прокомментировал Радий Хабиров.

Известно, что центр одновременно сможет принять 350 детей – 100 человек на стационар и 250 на полустационар.

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