На месте детского лагеря «Салют» в Башкирии построят реабилитационный центр
Он распахнет свои двери для тяжелобольных ребят
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Сегодня, 28 января, на оперативном совещании в правительстве Башкирии обсудили судьбу детского лагеря «Салют», который имеет долг в размере 50 миллионов рублей.
Теперь на его месте появится современный реабилитационный центр для тяжелобольных детей.
- Да, лагерь перестанет существовать, но на его месте появится современный реабилитационный центр для особенных детей, - прокомментировал Радий Хабиров.
Известно, что центр одновременно сможет принять 350 детей – 100 человек на стационар и 250 на полустационар.