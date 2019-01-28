В Башкирии на ремонт подъездов выделят шесть миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 10:42 2019-01-28T10:42:40+03:00

4000 из них отремонтируют уже в этом году

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Радий Хабиров сообщил на оперативном совещании в правительстве, что до конца 2024 года в Башкирии должны закончить ремонт подъездов. На эти цели потратят шесть миллиардов рублей.

Каждый год будут ремонтировать по четыре тысячи подъездов. Так, за пять лет, с 2019 по 2024 год, в хороший вид приведут 26 тысяч подъездов в общей сложности.

До 20 февраля состоятся общие собрания собственников квартир, на которых жильцы составят перечень необходимых работ. Также жильцы будут обязаны выбрать человека, который будет ответственен за контроль и приемку работ. Ремонт подъездов в 2019 году начнут 15 апреля.