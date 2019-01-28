На трассе Уфа-Оренбург открыли все четыре полосы движения

СЕГОДНЯ 08:49 2019-01-28T09:18:05+03:00

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В Башкирии обновили участок трассы Уфа-Оренбург, теперь до Стерлитамака для движения открыты все четыре полосы. Как сообщил Динар Гильмутдинов в своем блоге, дольше других ремонтировался участок дороги с 37 по 52 км. Ремонт затянулся в связи с тем, что заказчик несколько раз хотел прервать договорные отношения с подрядчиком.

В прошлом сезоне на данной трассе дорожники капитально отремонтировали восемь участков общей протяженностью 72 км. Среди них участки в Кармаскалинском (37-52 км), Аургазинском (55-65, 80-90 км), Стерлитамакском (141-147 км), Куюргазинском районах (246-266) км. Отметим, что интенсивность движения на Р-240 достигает 33 тысяч автомобилей в сутки.