Жительница Салавата устроила развратные танцы в ночном клубе
Все происходило под удивленные взгляды посетителей заведения [видео]
Фото: скриншот видео
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Жительница Салавата устроила голые танцы для посетителей местного бара.
По всей видимости, девушка перебрала с алкоголем в минувшие выходные. Развеселенная спиртным, она начала раздеваться прямо в центре бара. Другим посетителям, в особенности мужчинам, такой откровенный ход гостьи понравился. В один момент дама осталась в одном исподнем, и попыталась снять с себя бюстгальтер. В этот момент ее схватил один посетителей бара.
Закончилось видео тем, что с дамой начал танцевать молодой человек, закрывший ее голое тело от камеры.
Девушка обнажилась в салаватском клубе.