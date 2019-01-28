2019-01-28T08:53:17+03:00
Общество

Жительница Салавата устроила развратные танцы в ночном клубе

Все происходило под удивленные взгляды посетителей заведения [видео]
Рустем АХУНОВ
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Жительница Салавата устроила голые танцы для посетителей местного бара.

По всей видимости, девушка перебрала с алкоголем в минувшие выходные. Развеселенная спиртным, она начала раздеваться прямо в центре бара. Другим посетителям, в особенности мужчинам, такой откровенный ход гостьи понравился. В один момент дама осталась в одном исподнем, и попыталась снять с себя бюстгальтер. В этот момент ее схватил один посетителей бара.

Закончилось видео тем, что с дамой начал танцевать молодой человек, закрывший ее голое тело от камеры.

Девушка обнажилась в салаватском клубе.

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