На пожаре в садовом доме в Уфе обнаружили тело женщины

СЕГОДНЯ 08:06 2019-01-28T08:06:38+03:00

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В ночь на 27 января в СНТ «Дорожник» Демского района Уфы произошел серьезный пожар. Как сообщили в МЧС по РБ, в садовом товариществе загорелся садовый одноэтажный дощатый дом.

К сожалению, на месте ЧП под завалами было найдено тело 57-летней женщины. Хозяйка не смогла спастись и погибла.

Предполагаемой причиной пожара специалисты назвали нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

Расследованием пожара занимается дознаватель МЧС России, отметили в ведомстве. Обстоятельства выясняются.