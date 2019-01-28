На пожаре в садовом доме в Уфе обнаружили тело женщины
По предварительным данным, ЧП произошло из-за неисправной проводки
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В ночь на 27 января в СНТ «Дорожник» Демского района Уфы произошел серьезный пожар. Как сообщили в МЧС по РБ, в садовом товариществе загорелся садовый одноэтажный дощатый дом.
К сожалению, на месте ЧП под завалами было найдено тело 57-летней женщины. Хозяйка не смогла спастись и погибла.
Предполагаемой причиной пожара специалисты назвали нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.
Расследованием пожара занимается дознаватель МЧС России, отметили в ведомстве. Обстоятельства выясняются.