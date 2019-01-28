В Башкирии произошло массовое ДТП с автобусом

СЕГОДНЯ 07:47 2019-01-28T07:47:37+03:00

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В воскресенье днем в Башкирии случилась авария с участием четырех транспортных средств.

По информации ГИБДД республики, на трассе М5 пассажирская «Газель» попыталась обогнать «Фольксваген Поло», но задела его. После этого автобус столкнулся по касательной со встречной «Приорой», от чего его развернуло прямо под ВАЗ-2110.

В момент аварии в салоне «Газели», ехавшей из Раевки в Уфу, находились 14 человек. Из них никто не пострадал. А вот пассажирам легковых авто досталось. 30-летняя женщина из иномарки и 52-летняя из «десятки» попали в больницу с травмами.