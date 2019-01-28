2019-01-28T07:47:37+03:00
Происшествия

В Башкирии произошло массовое ДТП с автобусом

Жертв чудом удалось избежать
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: УГИБДД МВД по БашкирииФото: УГИБДД МВД по Башкирии
Изменить размер текста:

В воскресенье днем в Башкирии случилась авария с участием четырех транспортных средств.

По информации ГИБДД республики, на трассе М5 пассажирская «Газель» попыталась обогнать «Фольксваген Поло», но задела его. После этого автобус столкнулся по касательной со встречной «Приорой», от чего его развернуло прямо под ВАЗ-2110.

В момент аварии в салоне «Газели», ехавшей из Раевки в Уфу, находились 14 человек. Из них никто не пострадал. А вот пассажирам легковых авто досталось. 30-летняя женщина из иномарки и 52-летняя из «десятки» попали в больницу с травмами.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На пожаре в садовом доме в Уфе обнаружили тело женщины
Радий Хабиров: Мы не примем игровые площадки без мягкого покрытия
"Черниковке нужен этот кинотеатр": жители Уфы просят сохранить "Победу"
На фестиваль «Розовая пантера» в Уфу приедут звезды джаза из Швейцарии, Финляндии и США
В Уфе на время уборки снега перекроют одну из улиц
В Уфе из-за поломки трансформатора почти 250 домов остались без света
Слабая метель и заморозки: какая погода ожидает жителей Уфы завтра, 28 января
Динар Гильмутдинов принял участие в популярном флешмобе
«Живу на обезболивающих»: 35-летняя уфимка мучается от серьезного заболевания кишечника
Уфимская студентка может стать новой ведущей шоу «Орел и решка»
«Все стены заросли черной плесенью»: пенсионерка-блокадница из Башкирии жалуется на невыносимые условия в квартире
В центре Уфы иномарка протаранила припаркованный автомобиль
В Уфе эвакуируют автомобили, мешающие уборке снега
В Башкирии женщина обвиняет своего сожителя в изнасиловании 13-летней дочки
Выявлен норовирус: Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с массовым отравлением школьников в Уфе
В Башкирии на трассе столкнулись ВАЗ-2115 и «Нива Шевроле»: погибли четыре человека