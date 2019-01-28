"Черниковке нужен этот кинотеатр": жители Уфы просят сохранить "Победу"
Идея властей разместить в пустующем здании кинотеатра «Победа» спортивную школу пришлась не по душе многим уфимцам. Горожане даже создали петицию в защиту исторического объекта.
По словам местных жителей, «Победа» едва ли не единственное достояние района, в этом здании сохранилась памятная многим советская атмосфера.
- В Черниковке так же много пустующих больших помещений, которые можно выкупить и отдавать под различные кружки, но где движение? Почему вы все решаете за народ? Черниковке нужен этот кинотеатр! Нужна память! – говорится в тексте петиции.
По мнению ее автора, разместить спортивную школу можно и в парке Нефтехимиков, где строят крытый каток.
В «Победу» же предлагается вернуть кафе и сделать кинотеатр центром притяжения для творческих людей – художников, музыкантов, актеров.
На данный момент петицию уже подписали почти 1300 человек.