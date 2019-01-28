2019-01-28T07:06:11+03:00
Досуг

На фестиваль «Розовая пантера» в Уфу приедут звезды джаза из Швейцарии, Финляндии и США

Праздник музыки пройдет в башкирской столице в 23-й раз
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Гость фестиваля - саксофонист из США Рэй Блу, фото: БашгосфилармонияГость фестиваля - саксофонист из США Рэй Блу, фото: Башгосфилармония
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В середине весны в Уфу съедутся джазовые музыканты со всего мира - с 5 по 7 апреля здесь пройдет XXIII Международный фестиваль «Розовая пантера». Башгосфилармония объявила список хедлайнеров фестиваля этого года. Среди его участников известный американский саксофонист Рэй Блу, джазовая вокалистка Финляндии Бьянка Моралес, уже знакомая уфимцам, трио Франца Хеллмюллера из Швейцарии и участница проекта «Голос-3» София Рубина-Хантер из Эстонии.

Кроме иностранных артистов на фестивале выступят и российские музыканты - джазовый духовик из Москвы Петр Востоков, ансамбль «Орлан» Олега Киреева, Биг-бэнд под управлением Олега Касимова.

Кроме основных концертов в программе «Золотой пантеры» ежедневные джем-сейшены в Уфимском джаз-клубе.

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