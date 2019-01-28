В Уфе из-за поломки трансформатора почти 250 домов остались без света

СЕГОДНЯ 06:21 2019-01-28T06:53:28+03:00

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Минувшее воскресенье, 27 января, жителям уфимской Нижегородки пришлось коротать без электричества. В районе сломался трансформатор, из-за чего на улицах Воронежская, Зилимская, Шепетовская и вторая Карьерная пропал свет. 248 домов погрузились во мрак, пока специалисты не исправили поломку.

В городской администрации Уфы сообщили, что к вечеру выходного дня подача электроэнергии была восстановлена. Управление гражданской защиты Ленинского района контролировало ситуацию на протяжении всей работы, заверили власти.