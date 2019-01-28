В Уфе на время уборки снега перекроют одну из улиц

СЕГОДНЯ 06:43 2019-01-28T06:43:53+03:00

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Завтра, 29 января, в Уфе ограничат движение по улице Батырской. Дорогу здесь завалило снегом, а это одна из улиц, по которой машины «скорой» едут к 22-й больнице. Чтобы обеспечить проезд экстренного транспорта, коммунальщики собираются вывезти снег. Для этого перекроют участок от Степана Кувыкина до Авроры. Начало работ намечено на 9 утра, так что автомобилистам стоит это учитывать.

Власти города предупреждают, что припаркованный вдоль Батырской транспорт эвакуируют, если он будет мешать уборке снега.