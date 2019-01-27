Слабая метель и заморозки: какая погода ожидает жителей Уфы завтра, 28 января

СЕГОДНЯ 20:06 2019-01-27T20:06:53+03:00

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В первый рабочий день последней недели января жителей Башкирии ожидает небольшой снег и слабая метель. А вот на потепление рассчитывать не приходится: ночь синоптики обещают похолодание -18; -23, в отдельных районах подморозит до -28. Днем средняя температура воздуха составит – 13; - 18 градусов, а умеренный юго-восточный ветер при такой температуре будет пронизывать до костей.

А вот в Уфе ожидается ясная и солнечная погода, без осадков. Ночью температура воздуха опустится до -19; -20 градусов, а днем потеплеет до -15; -17. Скорость ветра не превысит 3-7 метров в секунду, так что можете не опасаться, что вас заметет по пути на работу.