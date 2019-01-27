«Живу на обезболивающих»: 35-летняя уфимка мучается от серьезного заболевания кишечника

СЕГОДНЯ 18:03 2019-01-27T18:04:42+03:00

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35-летняя уроженка села Верхнее Аврюзово уже много лет мучается от боли и частых кровотечений. Начиная с 2013 года, Ляйсан Сираева перенесла восемь операций на кишечнике и тазобедренном суставе. В январе прошлого года у женщины снова открылось сильное кровотечение, и врачи поставили сразу несколько серьезных диагнозов: гипонганглиоз толстой кишки, спаечная болезнь брюшины и частичная кишечная непроходимость. Девушка лежала в больнице и в Раевке, и в Уфе, но ни операции, ни переливания крови не помогали. Гемоглобин постоянно падал, и несколько раз Ляйсан оказывалась в реанимации.

- Сейчас мне предстоит еще одна серьезная операция, - рассказывает Ляйсан. – Хорошо, что бесплатная. Но у меня нет денег даже на элементарное: пеленки, бинты, спецпитание и лекарства, а я ведь каждый день живу на обезболивающих. После смерти мамы я переехала в Уфу, снимаю тут комнату, но из-за болезни работать не всегда получается, а пенсия по инвалидности – совсем небольшая.

Уфимка даже не представляет, кто будет ухаживать за ней после тяжелой операции, и надеется на помощь неравнодушных людей. Сейчас Ляйсан нуждается в самом необходимом: перевязочных средствах и лекарствах. Если вы хотите помочь женщине, обратитесь по номеру 8(927)958-95-11.