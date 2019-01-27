СЕГОДНЯ 19:03 2019-01-27T19:03:37+03:00

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Главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов принял участие в популярном флешмобе #10yearschallenge и опубликовал в своем Инстаграмме фотографию десятилетней давности, сопроводив ее трогательной подписью: «Дорогие друзья, пусть каждый год вашей жизни будет насыщен успехами и радостными событиями, двигайтесь вперед, берегите себя и соблюдайте правила безопасности».

Подписчики по достоинству оценили фотографии и сделали вывод, что глава республиканского ГИБДД почти и не изменился за десять лет.

- В морозильнике что ли себя храните? За десять лет нисколько не постарели, – удивляется Айгуль С.

- Как определить честность сотрудника власти? Если лицо не увеличилось в два раза и не «раскабанел» за несколько лет - честность на лицо, – иронизирует Никита С.

Многие отметили, что с годами не меняется не только внешность, но и должность Динара Гильмутдинова, и от души пожелали ему новых звезд на погонах.