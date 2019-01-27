Уфимская студентка может стать новой ведущей шоу «Орел и решка»

СЕГОДНЯ 17:00 2019-01-27T17:00:13+03:00

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Уфимская студентка Карина Исхакова может стать новой ведущей популярного трэвел-шоу «Орел и решка». Девушка участвует в кастинге, организованном телеканалом «Пятница», и уже записала видеоролик, в котором рассказывает о любимом родном городе.

В беседе с агентством «Башинформ», Карина рассказала, что она – очень творческий человек, ее вдохновляют люди, музыка, фильмы и хорошие книги.

- В конкурсе такого формата я участвую впервые, - призналась девушка. - Моя мечта — жить полноценной творческой жизнью, радовать людей, зарабатывать деньги с удовольствием, чтобы работа душу грела.

О кастинге Карине рассказали друзья, и 10 января девушка приступила к записи своего двухминутного видеоролика о своем городе.

- Было несколько локаций: гора Иремель, уфимский ипподром, телецентр, парк «Ак-Йорт». Монтировала все сама, много раз переделывала готовый ролик. В итоге критический взгляд папы помог мне соблюсти золотую середину, и я выложила видео, - делится Карина. – Я хочу стать ведущей самого популярного в России трэвел-шоу и готова усердно работать для этого.