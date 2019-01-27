В центре Уфы иномарка протаранила припаркованный автомобиль

СЕГОДНЯ 14:38 2019-01-27T14:38:54+03:00

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Серьезное ДТП произошло сегодня ранним утром, 27 января, в центре Уфы. На перекрестке улиц Коммунистической и Мустая Карима иномарка «Ауди», потеряв управление, протаранила автомобиль «Сузуки», после чего влетела в рекламный щит, установленный возле здания. Как рассказали очевидцы происшествия, женщина, по чьей вине произошло столкновение, была сильно пьяна и практически не соображала, куда едет.

- Белая «Сузуки» стояла припаркованная на Мустая Карима, а «Ауди» ее снесла. В Ауди была девушка «под мухой». Алкотестер показал 1200 промилле. Сотрудник ДПС сказал, что мужик бы упал от такой дозы, а она умудрилась за руль сесть, - возмущается Азамат Х.

Фото: группа "БашДТП"

- Ну, на вывеске же написано «Завтрак», вот она позавтракать и спешила, - иронизируют в социальных сетях комментаторы.

Сейчас сотрудники дорожной полиции выясняют все обстоятельства аварии. А вот владелица «Ауди», скорее всего, надолго распрощается с водительскими правами.