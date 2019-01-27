В Уфе эвакуируют автомобили, мешающие уборке снега

СЕГОДНЯ 13:24 2019-01-27T13:24:07+03:00

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В минувшую пятницу Уфу буквально засыпало снегом, и все коммунальные службы круглосуточно устраняли последствия снегопада. Вот только на пути снегоуборочной техники встали автомобили, небрежно припаркованные вдоль дорог и зачастую в неположенных местах. Городские власти предупреждают всех автовладельцев: по городу курсируют эвакуаторы, и при нарушении правил парковки ваша машина отправится прямиком на штрафстоянку.

- Автомобили-«подснежники», оставленные во дворах и вблизи дорог, мешают проезду. Такие машины затрудняют движение спецтехники, осуществляющей уборку улиц и дворов от снега, - рассказали в городской администрации. - В связи с этим убедительно просим автовладельцев не парковать машины на обочинах и на проезжей части! Помните, что нарушение правил остановки и стоянки влечет наложение штрафа и эвакуацию транспортного средства.

Первый рейд по «подснежникам» прошел накануне в Советском районе города: эвакуаторы увезли несколько автомобилей, припаркованных возле остановки «Округа Галле» и по улице Н. Дмитриева.