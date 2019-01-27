Выявлен норовирус: Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с массовым отравлением школьников в Уфе

СЕГОДНЯ 10:50 2019-01-27T10:50:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Республиканский Роспотребнадзор продолжает эпидемиологическое расследование в ресторане гостиничного комплекса «Амакс Турист - отель». Причиной проверки стал инцидент с массовым отравлением школьников, приехавших в Уфу 23 января для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады по биологии. В тот же день дети и один преподаватель почувствовали себя плохо, и их госпитализировали в инфекционную больницу с подозрением на пищевое отравление.

- У всех 13 госпитализированных больных выявлена норовирусная инфекция, - сообщили в пресс-службе республиканского Роспотребнадзора. – В рамках расследования для лабораторных исследований были отобраны пробы готовых блюд, пробы воды водопроводной и вода из кулера, а также обследованы все работники пищеблока.

Также был составлен протокол о временном запрете деятельности ресторана на территории отеля, а материалы дела направлены в суд.