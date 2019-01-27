2019-01-27T10:50:19+03:00
Происшествия

Выявлен норовирус: Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с массовым отравлением школьников в Уфе

Опасная инфекция выявлена у 12 учеников и одного преподавателя
Яна Базекина
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Сейчас заболевшие ученики и преподаватель проходят лечение в уфимской инфекционной больницеСейчас заболевшие ученики и преподаватель проходят лечение в уфимской инфекционной больнице
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Республиканский Роспотребнадзор продолжает эпидемиологическое расследование в ресторане гостиничного комплекса «Амакс Турист - отель». Причиной проверки стал инцидент с массовым отравлением школьников, приехавших в Уфу 23 января для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады по биологии. В тот же день дети и один преподаватель почувствовали себя плохо, и их госпитализировали в инфекционную больницу с подозрением на пищевое отравление.

- У всех 13 госпитализированных больных выявлена норовирусная инфекция, - сообщили в пресс-службе республиканского Роспотребнадзора. – В рамках расследования для лабораторных исследований были отобраны пробы готовых блюд, пробы воды водопроводной и вода из кулера, а также обследованы все работники пищеблока.

Также был составлен протокол о временном запрете деятельности ресторана на территории отеля, а материалы дела направлены в суд.

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