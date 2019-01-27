В Башкирии на трассе столкнулись ВАЗ-2115 и «Нива Шевроле»: погибли четыре человека

СЕГОДНЯ 09:37 2019-01-27T09:37:55+03:00

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Смертельное ДТП произошло сегодня рано утром, 27 января, в Бижбулякском районе республики. На 25 километре автодороги Бижбуляк-Мияки столкнулись встречные ВАЗ-2115 и «Нива Шевроле». От мощного удара отечественную «пятнадцатую» выкинуло в кювет; оба автомобиля превратились в груду искореженного металла.

Фото: ГИБДД по РБ

К сожалению, есть жертвы: на месте погибли 35-летний водитель ВАЗа и три его пассажирки. Водитель «Нивы», 36-летний житель Миякинского района, с травмами доставлен в больницу.

- На месте происшествия работает полиция и другие службы. Подробности ДТП уточняются, - сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.