В Стерлитамаке эвакуировали 57 жителей многоэтажки, жаловавшихся на запах газа в подъезде

СЕГОДНЯ 08:14 2019-01-27T08:14:15+03:00

К счастью, утечки газа обнаружено не было

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Вчера вечером, 26 января, жители дома №149 на улице Артема в Стерлитамаке почувствовали в подъезде сильный запах газа. Перепуганные жильцы немедленно обратились за помощью в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС.

- На место немедленно выехали экстренные службы города в составе 12 единиц техники и 27 человек, - сообщили в пресс-службе республиканского МЧС. – Сотрудниками газовой службы проведены мероприятия по установлению источника запаха.

Пока газовики искали утечку газа, 57 жителей, включая 12 детей, были эвакуированы. Всех разместили в здании школы № 33, куда их доставил специально подогнанный автобус.

Все подъезды девятиэтажного дома были обследованы дважды, но, к счастью, никакой утечки газа спасатели не обнаружили. Только после этого жильцы смогли спокойно и без опаски вернуться в свои квартиры.