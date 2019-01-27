В Стерлитамаке эвакуировали 57 жителей многоэтажки, жаловавшихся на запах газа в подъезде
Вчера вечером, 26 января, жители дома №149 на улице Артема в Стерлитамаке почувствовали в подъезде сильный запах газа. Перепуганные жильцы немедленно обратились за помощью в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС.
- На место немедленно выехали экстренные службы города в составе 12 единиц техники и 27 человек, - сообщили в пресс-службе республиканского МЧС. – Сотрудниками газовой службы проведены мероприятия по установлению источника запаха.
Пока газовики искали утечку газа, 57 жителей, включая 12 детей, были эвакуированы. Всех разместили в здании школы № 33, куда их доставил специально подогнанный автобус.
Все подъезды девятиэтажного дома были обследованы дважды, но, к счастью, никакой утечки газа спасатели не обнаружили. Только после этого жильцы смогли спокойно и без опаски вернуться в свои квартиры.