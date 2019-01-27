2019-01-27T08:14:15+03:00
Происшествия

В Стерлитамаке эвакуировали 57 жителей многоэтажки, жаловавшихся на запах газа в подъезде

К счастью, утечки газа обнаружено не было
Яна Базекина
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: МЧС по РБФото: МЧС по РБ
Изменить размер текста:

Вчера вечером, 26 января, жители дома №149 на улице Артема в Стерлитамаке почувствовали в подъезде сильный запах газа. Перепуганные жильцы немедленно обратились за помощью в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС.

- На место немедленно выехали экстренные службы города в составе 12 единиц техники и 27 человек, - сообщили в пресс-службе республиканского МЧС. – Сотрудниками газовой службы проведены мероприятия по установлению источника запаха.

Пока газовики искали утечку газа, 57 жителей, включая 12 детей, были эвакуированы. Всех разместили в здании школы № 33, куда их доставил специально подогнанный автобус.

Все подъезды девятиэтажного дома были обследованы дважды, но, к счастью, никакой утечки газа спасатели не обнаружили. Только после этого жильцы смогли спокойно и без опаски вернуться в свои квартиры.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Выявлен норовирус: Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с массовым отравлением школьников в Уфе
В Башкирии на трассе столкнулись ВАЗ-2115 и «Нива Шевроле»: погибли четыре человека
Три игрока «Салавата Юлаева» вызваны в сборную России
В Уфе закрыли старый Бельский мост
В Башкирии прекращены поиски пропавшей Альфии Аллаяровой
Синоптики рассказали, какой будет погода в последнюю неделю января
В Башкирии из-за смога родители отправляют детей гулять в противогазах
В Уфе частные перевозчики попросили не требовать с них всего сразу
В Башкирии молодая пара задохнулась в собственном автомобиле: парень погиб на месте
В Уфе легковушка влетела в автобус с пассажирами, есть пострадавшие
В Уфу прилетела певица Алсу
30-летняя уфимка, которой диагностировали опухоль мозга, закрыла сбор средств на лечение
Национальный симфонический оркестр Башкирии даст серию благотворительных концертов в детских домах, больницах и реабилитационных центрах
Толкачева переизбрали секретарем регионального отделения «Единой России»
«Салават Юлаев» всухую уступил хабаровскому «Амуру»
В Башкирии женщина, потерявшая в пожаре ребенка, родила на следующий день малыша
Куда сходить в Уфе 26 января
МЧС Башкирии предупреждает о сильных морозах
В Уфе кипятком затопило жилой дом
Стало известно имя нового начальника ГИБДД Уфы
В Уфе столкнулись два автобуса: пострадали пассажиры