2019-01-27T07:53:48+03:00
Авто

В Уфе закрыли старый Бельский мост

На такие меры мэрия города пошла из-за морозов
Рустем АХУНОВ
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В Уфе власти закрывали проезд по старому мосту через Белую из-за морозовВ Уфе власти закрывали проезд по старому мосту через Белую из-за морозов
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Власти Уфы временно закрывали старый Бельский мост из-за морозов.

Напомним, что в 2017 году с мостом через реку Белая в створе улицы Воровского развернулась целая эпопея. Зимой конструкцию признали аварийной и закрыли, вызвав возмущение автомобилистов. Весной 2018 года строители начали ремонт моста, который по словам прежнего руководства республики позволит использовать конструкцию еще несколько лет. Однако было одно ограничение – во время сильных морозов (ниже -25 градусов) конструкция вновь становится небезопасной.

Мэрия Уфы закрывала проезд по мосту в период с 23 часов 26 января по 7 часов 27 января. По прогнозам синоптиков ночь была холодная – температура воздуха опускалась ниже 27 градусов. Власти напомнили, что существуют альтернативные пути объезда участка – по мосту через улицу Пугачева или через новый Затонский мост.

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