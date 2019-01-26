2019-01-26T21:46:36+03:00
Общество

Синоптики рассказали, какой будет погода в последнюю неделю января

Обещают серьезное потепление
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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В последнюю неделю января в Башкирии обещают резкое изменение погоды. После холодного уикенда и настоящих крещенских морозов в регион должно прийти серьезное потепление.

Если в понедельник, 28 января, температура воздуха будет еще достаточно низкая – до -20, -22 градусов ночью, то вот начиная со вторника днем установятся вполне себе комфортные -6, -8 градусов. Подобная погода сохранится до конца января, да в первые дни февраля ничего не изменится.

Правда, во вторник и среду синоптики предупреждают об увеличении осадков, но сильного порывистого ветра не ожидается. Поэтому повторения снежного апокалипсиса, с которым республика столкнулась в минувшую пятницу, не предвидится. Прогнозируется по-настоящему хорошая зимняя погода, в которую будет комфортно гулять и находиться на свежем воздухе.

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