Синоптики рассказали, какой будет погода в последнюю неделю января

СЕГОДНЯ 21:46 2019-01-26T21:46:36+03:00

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В последнюю неделю января в Башкирии обещают резкое изменение погоды. После холодного уикенда и настоящих крещенских морозов в регион должно прийти серьезное потепление.

Если в понедельник, 28 января, температура воздуха будет еще достаточно низкая – до -20, -22 градусов ночью, то вот начиная со вторника днем установятся вполне себе комфортные -6, -8 градусов. Подобная погода сохранится до конца января, да в первые дни февраля ничего не изменится.

Правда, во вторник и среду синоптики предупреждают об увеличении осадков, но сильного порывистого ветра не ожидается. Поэтому повторения снежного апокалипсиса, с которым республика столкнулась в минувшую пятницу, не предвидится. Прогнозируется по-настоящему хорошая зимняя погода, в которую будет комфортно гулять и находиться на свежем воздухе.