В Башкирии молодая пара задохнулась в собственном автомобиле: парень погиб на месте

СЕГОДНЯ 19:07 2019-01-26T19:07:37+03:00

За жизнь девушки в настоящий момент борются врачи [видео]

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В Туймазах поздно вечером 25 января в салоне автомобиля ВАЗ-2109 нашли пару молодых людей, не подающих признаки жизни. На место была вызвана бригада скорой помощи, которая по приезду констатировала смерть 22-летнего парня. Девушка к тому моменту была жива, ее доставили в реанимацию, за ее жизнь борются врачи.

Известно, что автомобиль был припаркован около здания местного ЖЭКа.

По предварительной информации, пара отравилась выхлопными газами. В настоящий момент полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.