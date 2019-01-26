В Уфе легковушка влетела в автобус с пассажирами, есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 18:15 2019-01-26T19:06:12+03:00

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Сегодня, 26 января, в 15:40 в Уфе на западной дороге рядом с деревней Новоалександровка лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль Kia Ceed и микроавтобус «ГАЗель». Удар был такой силы, что обе машины развернуло, они получили серьезные механические повреждения.

«ГАЗель» под управлением 28-летнего водителя ехал по 104 маршруту (Уфа - Благовещенск), в салоне находились пассажиры. Как сообщает пресс-служба ГИБДД Башкирии, Kia Ceed двигалась в сторону Уфы и в какой-то момент неожиданно вылетела на встречку, за рулем был 30-летний житель столицы. Он сильно разбил голову. Как рассказали очевидцы, после аварии водитель бросился помогать находившимся в автобусе с криками: «Вы живы?! Живы или нет?!».

В настоящий момент правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП. По уточненным данным, в ДТП пострадали пять человек. У них различные переломы и ссадины.