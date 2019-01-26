2019-01-26T19:06:12+03:00
Происшествия

В Уфе легковушка влетела в автобус с пассажирами, есть пострадавшие

ДТП произошло вблизи деревни Новоалександровка
Рустам МАКСЮТОВ
Поделиться:
Фото: ГИБДД БашкирииФото: ГИБДД Башкирии
Изменить размер текста:

Сегодня, 26 января, в 15:40 в Уфе на западной дороге рядом с деревней Новоалександровка лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль Kia Ceed и микроавтобус «ГАЗель». Удар был такой силы, что обе машины развернуло, они получили серьезные механические повреждения.

«ГАЗель» под управлением 28-летнего водителя ехал по 104 маршруту (Уфа - Благовещенск), в салоне находились пассажиры. Как сообщает пресс-служба ГИБДД Башкирии, Kia Ceed двигалась в сторону Уфы и в какой-то момент неожиданно вылетела на встречку, за рулем был 30-летний житель столицы. Он сильно разбил голову. Как рассказали очевидцы, после аварии водитель бросился помогать находившимся в автобусе с криками: «Вы живы?! Живы или нет?!».

В настоящий момент правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП. По уточненным данным, в ДТП пострадали пять человек. У них различные переломы и ссадины.

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии из-за смога родители отправляют детей гулять в противогазах
В Уфе частные перевозчики попросили не требовать с них всего сразу
В Башкирии молодая пара задохнулась в собственном автомобиле: парень погиб на месте
В Уфу прилетела певица Алсу
30-летняя уфимка, которой диагностировали опухоль мозга, закрыла сбор средств на лечение
Национальный симфонический оркестр Башкирии даст серию благотворительных концертов в детских домах, больницах и реабилитационных центрах
Толкачева переизбрали секретарем регионального отделения «Единой России»
«Салават Юлаев» всухую уступил хабаровскому «Амуру»
В Башкирии женщина, потерявшая в пожаре ребенка, родила на следующий день малыша
Куда сходить в Уфе 26 января
МЧС Башкирии предупреждает о сильных морозах
В Уфе кипятком затопило жилой дом
Стало известно имя нового начальника ГИБДД Уфы
В Уфе столкнулись два автобуса: пострадали пассажиры