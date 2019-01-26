В Уфу прилетела певица Алсу

СЕГОДНЯ 17:37 2019-01-26T17:37:59+03:00

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В международном аэропорту «Уфа» чак-чаком и кумысом встречали популярную певицу Алсу, которая решила ближайшие дни провести в столице Башкирии. Как призналась сама исполнительница, поводом для приезда стал юбилей ее отца Ралифа Сафина, уроженца Илишевского района. Ему 6 января исполнилось 65 лет.

Сама Алсу не раз говорила, что считают Башкирию своей малой родиной и всегда старается по возможности гостить в республике. Получается это не часто, но, как признается певица, как минимум, раз в год она обязательно тут бывает.

В 2019 году ей придется прилетать в Башкирию почаще. Уже объявлено, что она выступит на летнем фестивале «Сердце Евразии», посвященного 100-летию республики.