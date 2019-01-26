Национальный симфонический оркестр Башкирии даст серию благотворительных концертов в детских домах, больницах и реабилитационных центрах

СЕГОДНЯ 15:48 2019-01-26T15:48:12+03:00

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Серию благотворительных концертов в городах республики Национальный симфонический оркестр РБ открывает в эту субботу в Стерлитамаке, а в понедельник, 28 января, выступление запланирован в Салавате. В сопровождении оркестр выступит заслуженный артист РБ, солист Московской филармоний, исполняющий обязанности художественного руководителя оркестра Артур Назиуллин. В программе произведения Римского-Корсакова и всероссийская премьера Концерта для кларнета с оркестром испанского композитора Оскара Наварро. За пульт встанет дирижер Государственной симфонической академической капеллы России и " Большого театра" Дмитрий Крюков. В рамках своего гастрольного турне оркестр даст три благотворительных концерта. В Стерлитамаке для воспитанников детского дома и для ветеранов, а в Салавате для пациентов онкоцентра выступят струнные квартеты оркестра,

- Эти концерты дадут старт благотворительному проекта оркестра, в рамках которого музыканты несколько раз в месяц будут выступать в детских домах, домах престарелых, больницах, а также в реабилитационных центрах республики, – рассказал инициатор проекта Артур Назиуллин, который также возглавляет Благотворительный фонд Владимира Спивакова в Башкортостане.