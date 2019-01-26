30-летняя уфимка, которой диагностировали опухоль мозга, закрыла сбор средств на лечение

СЕГОДНЯ 16:34 2019-01-26T16:34:48+03:00

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30-летняя Лариса Низаева из Уфы перенесла операцию по удалению опухоли мозга. В настоящий момент мать двоих детей приходит в себя и чувствует себя хорошо.

- Я восстанавливаюсь и прихожу в себя. Благодарю чудо-докторов. Лечилась я в онкоцентре Блохина на Каширском шоссе в Москве. Оперировал заведующий отделением нейрохирургии Али Бекяшев и Алексей Митрофанов. Спасибо им огромное, - рассказала женщина.

Напомним, что Ларисе поставили страшный диагноз в декабре прошлого года. У женщины, которая долгое время работала фитнес-тренером, сидела на правильном питании и не раз побеждала на спортивных конкурсах, резко начала кружиться голова, а в одну из ночей и вовсе случился приступ эпилепсии. После МРТ врачи однозначно заявили, что у нее опухоль мозга и требуется срочное лечение.

Несмотря на все трудности, Лариса сохраняла позитивный дух и оставалось абсолютно уверенной в успехе в борьбе с болезнью.

После проведенной операции семья решила закрыть сбор средств на лечение, так как собранных денег для реабилитации хватает.