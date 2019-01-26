«Салават Юлаев» всухую уступил хабаровскому «Амуру»

СЕГОДНЯ 13:59 2019-01-26T13:59:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Очередной матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» проводил в гостях в Хабаровске. После победы над китайским «Куньлунем» уфимцы обеспечили себе участие в плей-офф, и на новый матч вышли какими-то чересчур расслабленными. Если в первом периоде игра шла на равных, и «юлаевцы» были даже ближе к тому, чтобы открыть счет, то со второго периода на площадке все изменилось.

На 21-й минуте первый гол в матче в большинстве забил Томаш Зогорна. «Амур» далее принялся играть по счету, а вот гости никак не могли реализовать свои моменты.

В итоге, в третьем периоде хозяева забили еще дважды. Шайбы на счету всего того же Зогорны и Игоря Руденкова – 3:0. Третий гол залетел в пустые ворота.

Следующий свой матч «Салават Юлаев» проведет дома 29 января. В Уфу приедет финский «Йокерит».