Толкачева переизбрали секретарем регионального отделения «Единой России»

СЕГОДНЯ 15:06 2019-01-26T15:06:02+03:00

За его кандидатуру проголосовало абсолютное большинство делегатов

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В Уфе прошла конференция регионального отделения партии «Единая России». На ней, в частности, состоялись выборы нового секретаря.

Обошлось без сюрпризов – абсолютное большинство делегатов проголосовало за действующего секретаря Константина Толкачева, кандидатуру которого внес вице-спикер регионального парламента Рустам Ишмухаметов. Как сообщает «РБК-Уфа», за него было отдано 168 голосов из 213. Таким образом, он переизбран на эту ответственную должность.

Вторым кандидатом на должность секретаря являлся директор учебно-методического центра «Эдвис» Эдуард Саитбатталов. За него проголосовали 31 делегат.