В Башкирии женщина обвиняет своего сожителя в изнасиловании 13-летней дочки
Делом в настоящий момент занимается полиция
Фото: Рустем АХУНОВ
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Жительница Давлекановского района республики обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании ее 13-летней дочери. Как сообщает портал «ГорОбзор.ру», в совершении преступления обвиняется 32-летний мужчина, сожитель заявительницы.
По предварительной информации, изнасилование произошло в квартире, где жили мама с дочерью. В полицию женщина пришла спустя неделю после происшедшего.
В настоящий момент правоохранители устанавливают подробности происшествия. Обвиняемого допрашивают. Ему грозит срок заключения от 12 до 20 лет.