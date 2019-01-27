2019-01-27T12:04:08+03:00
Происшествия

В Башкирии женщина обвиняет своего сожителя в изнасиловании 13-летней дочки

Делом в настоящий момент занимается полиция
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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Жительница Давлекановского района республики обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании ее 13-летней дочери. Как сообщает портал «ГорОбзор.ру», в совершении преступления обвиняется 32-летний мужчина, сожитель заявительницы.

По предварительной информации, изнасилование произошло в квартире, где жили мама с дочерью. В полицию женщина пришла спустя неделю после происшедшего.

В настоящий момент правоохранители устанавливают подробности происшествия. Обвиняемого допрашивают. Ему грозит срок заключения от 12 до 20 лет.

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