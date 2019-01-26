Куда сходить в Уфе 26 января

СЕГОДНЯ 12:54 2019-01-26T12:54:05+03:00

"Комсомолка" подскажет, чем заняться сегодня вечером

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В ТЕАТР

В Концертном зале Уфимского училища искусств (ул. Пушкина, 103 а) артисты Башкирского театра оперы и балета представят концертное исполнении оперы Петра Чайковского "Орлеанская дева", которую осуществили лауреат национальной театральной премии "Золотая маска" Валерий Платонов и Филипп Разенков. (12+)

Начало в 18.00

Билеты: 350-600 руб.

В Башкирском театре драмы им. М. Гафури (ул. Заки Валиди, 34) можно посмотреть современную комедию "Бабуська@тущка.ru" (12+)

Начало в 18.00

Билеты: 100-400 руб.

В Национальном молодежном театре им. М. Карима (ул. Ленина, 62) покажут премьерный спектакль "Алые паруса" по мотивам одноименной повести Александра Грина. (12+)

Начало в 18.00

Билеты: 200-400 руб.

НА КОНЦЕРТ

В ГКЗ " Башкортостан" (ул. Ленина, 50) выступает легендарный ВИА "Ариэль". Участники ансамбля, существующего уже более полувека, впервые за последние тридцать лет соберутся вместе в "золотом составе" и представят программу "В краю магнолий". (6+)

Начало в 19.00

Билеты: 300-1600 руб.

В Башкирской филармонии (ул. Гоголя, 58) можно услышать выступление знаменитой пианистки Элисо Вирсоладзе, которое пройдет в рамках федерального культурного проекта "Всероссийский виртуальный зал". (12+)

Начало в 15.00

Билеты: 100 руб.

В баре " Дорогая, я перезвоню..." (Гостиный двор, Верхнеторговая площадь, 1) выступает московский комик, участник Stand Up на ТНТ Дима Гаврилов. (18+)

Начало в 20.00

Билеты: 500 руб.