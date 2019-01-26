В Башкирии из-за смога родители отправляют детей гулять в противогазах

СЕГОДНЯ 20:52 2019-01-26T20:52:14+03:00

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В Сибае родители от безысходности начали выпускать своих детей на улицу в противогазах. Видео двух малышей, катающихся с горки в средствах защиты дыхания, появилось в социальных сетях. Ролик снял отец ребятишек. Таким образом он пытается привлечь внимание, что ситуация в городе остается тяжелой.

Как рассказали другие родители из Сибая, они действительно боятся выходить с детьми на улицу.

«Уже не гуляем больше двух недель. Даже в машине в магазин не берем с собой. Здоровье важнее», - рассказала Олеся К.

Многие из молодых семей всерьез рассматривают возможность переезда в другой город, так как не верят, что воздух очистится в ближайшее время. По их мнению, летом находиться в Сибае будет невыносимо.

Напомним, что Сибай мучается от смога уже второй месяц. Источником загрязнения воздуха является Каманганский карьер, на котором началось тление руды. Как рассказывают местные жители, над городом летает облако, наполненное серой. Власти в настоящий момент продолжают борьбу с источником загрязнения, в городе введен режим повышенной готовности, но улучшения ситуации не наблюдается.

Видео: Руслан Кумушкулов