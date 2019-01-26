2019-01-26T20:52:14+03:00
Общество

В Башкирии из-за смога родители отправляют детей гулять в противогазах

Видео снял один из местных жителей [видео]
Рустам МАКСЮТОВ
Поделиться:
Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
Изменить размер текста:

В Сибае родители от безысходности начали выпускать своих детей на улицу в противогазах. Видео двух малышей, катающихся с горки в средствах защиты дыхания, появилось в социальных сетях. Ролик снял отец ребятишек. Таким образом он пытается привлечь внимание, что ситуация в городе остается тяжелой.

Как рассказали другие родители из Сибая, они действительно боятся выходить с детьми на улицу.

«Уже не гуляем больше двух недель. Даже в машине в магазин не берем с собой. Здоровье важнее», - рассказала Олеся К.

Многие из молодых семей всерьез рассматривают возможность переезда в другой город, так как не верят, что воздух очистится в ближайшее время. По их мнению, летом находиться в Сибае будет невыносимо.

Напомним, что Сибай мучается от смога уже второй месяц. Источником загрязнения воздуха является Каманганский карьер, на котором началось тление руды. Как рассказывают местные жители, над городом летает облако, наполненное серой. Власти в настоящий момент продолжают борьбу с источником загрязнения, в городе введен режим повышенной готовности, но улучшения ситуации не наблюдается.

Видео: Руслан Кумушкулов

В Сибае из-за смога дети играют в противогазах.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе частные перевозчики попросили не требовать с них всего сразу
В Башкирии молодая пара задохнулась в собственном автомобиле: парень погиб на месте
В Уфе легковушка влетела в автобус с пассажирами, есть пострадавшие
В Уфу прилетела певица Алсу
30-летняя уфимка, которой диагностировали опухоль мозга, закрыла сбор средств на лечение
Национальный симфонический оркестр Башкирии даст серию благотворительных концертов в детских домах, больницах и реабилитационных центрах
Толкачева переизбрали секретарем регионального отделения «Единой России»
«Салават Юлаев» всухую уступил хабаровскому «Амуру»
В Башкирии женщина, потерявшая в пожаре ребенка, родила на следующий день малыша
Куда сходить в Уфе 26 января
МЧС Башкирии предупреждает о сильных морозах
В Уфе кипятком затопило жилой дом
Стало известно имя нового начальника ГИБДД Уфы
В Уфе столкнулись два автобуса: пострадали пассажиры