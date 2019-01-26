МЧС Башкирии предупреждает о сильных морозах

СЕГОДНЯ 12:05 2019-01-26T12:05:37+03:00

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МЧС Башкирии оповещает жителей республики, что 27 января ожидается резкое понижение температуры до -30, -32 градусов. Информация появилась на официальном сайте ведомства.

Спасатели предупреждают, что в морозное время необходимо внимательнее следить за электрообогревательными приборами. Неосторожное обращение может привести к пожарам. В МЧС рекомендуют не подключать в одну розетку сразу несколько электроприборов.

Также рекомендуется не находиться долгое время на улице. Особенно в состоянии алкогольного опьянения, так как спиртное вызывает большую потерю тепла и способствует переохлаждению.

В случае чрезвычайных ситуаций следует обратиться за помощью по номеру 112.