МЧС Башкирии предупреждает о сильных морозах
МЧС Башкирии оповещает жителей республики, что 27 января ожидается резкое понижение температуры до -30, -32 градусов. Информация появилась на официальном сайте ведомства.
Спасатели предупреждают, что в морозное время необходимо внимательнее следить за электрообогревательными приборами. Неосторожное обращение может привести к пожарам. В МЧС рекомендуют не подключать в одну розетку сразу несколько электроприборов.
Также рекомендуется не находиться долгое время на улице. Особенно в состоянии алкогольного опьянения, так как спиртное вызывает большую потерю тепла и способствует переохлаждению.
В случае чрезвычайных ситуаций следует обратиться за помощью по номеру 112.