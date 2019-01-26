2019-01-26T19:46:46+03:00
Общество

В Уфе частные перевозчики попросили не требовать с них всего сразу

Мнение коллег озвучил предприниматель Фанис Батыров
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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В Уфе частные перевозчики просят власти сделать им поблажки и не требовать с них моментального выполнения всех требований, так как им попросту не хватает времени и денег, чтобы исправить все эти недочеты.

Как сообщает UfaTime.ru, от лица всех участников рынка на круглом столе с представителями власти выступил предприниматель Фанис Батыров, один из крупнейших владельцев маршрутов в Уфе. По его словам, от перевозчиков требуют скорейшего внедрения терминалов безналичной оплаты, приобретения кассовых аппаратов и установки речевых информаторов для объявления остановок.

По примерным оценкам предпринимателя, на оснащение только одного автобуса уйдет порядка 150 тысяч рублей. При этом еще требуется, чтобы сам автобус находился в идеальном техническом состоянии. Сделать это в кратчайшие сроки затруднительно.

Начальник Управления транспорта и связи администрации Уфы Андрей Федосов ответил, что понимает негодование перевозчиков, но никаких поблажек не будет. Все требования необходимо выполнить в срок.

Напомним, что мэрия Уфы в настоящее время продолжает проводить реорганизацию сферы пассажирских перевозок в городе.

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