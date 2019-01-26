2019-01-26T13:23:52+03:00
Происшествия

В Башкирии женщина, потерявшая в пожаре ребенка, родила на следующий день малыша

Роды начались после того, как пострадавшей сообщили о гибели годовалой дочери
Рустам МАКСЮТОВ
Поделиться:
Фото: МЧС БашкирииФото: МЧС Башкирии
Изменить размер текста:

Трагедия разыгралась вечером 24 января в одном из домов деревни Первый май в Учалинском районе. Как сообщили в МЧС Башкирии, вспыхнул частный дома на двух хозяев. В момент возникновения пожара, взрослые находились у соседей и оставили свою годовалую дочку спать одну в своей кроватке.

Когда было обнаружено, что начался пожар, то огонь уже во всю полыхал. На место были вызваны пожарные расчеты. Мама девочки находилась на последнем месяце беременности. Ее госпитализировали с места происшествия.

Позже при разборе завалов обнаружили тело погибшей девочки. Как сообщает «Башинформ», женщине о смерти дочери сообщили утром 25 января. Ей вновь стало плохо, начались роды, и тогда было принято решение сделать ей кесарево сечение. На свет появилась девочка.

По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправной проводки. Дом восстановлению не подлежит. Молодая семья вынуждена ютиться у родственников.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Салават Юлаев» всухую уступил хабаровскому «Амуру»
Куда сходить в Уфе 26 января
МЧС Башкирии предупреждает о сильных морозах
В Уфе кипятком затопило жилой дом
Стало известно имя нового начальника ГИБДД Уфы
В Уфе столкнулись два автобуса: пострадали пассажиры
В Башкирии в мороз на улицах заметили пробегающую голую женщину
В Уфе в этом году отремонтируют 1600 подъездов
В Башкирии прекращены поиски пропавшей Тамары Субхангуловой
За утро в Уфе произошло более 80 автомобильных аварий
Жители Башкирии попросили Радия Хабирова застраховать их жизни
Уфимские спасатели достали девушку из покореженной машины
Радий Хабиров запретил передавать роддома в частные руки
Стелу башкирского города снесло сильным ветром
В Башкирии разыскивают живодеров, жестоко расправившихся с бездомными собаками
Радий Хабиров рассказал, кто ведёт его соцсети
Житель Уфы долгие годы насиловал несовершеннолетних девочек и снимал происходящее на видео
В Башкирии иномарка вылетела с сельской дороги, водитель погиб
В Башкирии ищут 28-летнюю Наилю Шарипову, пропавшую около девяти лет назад
Трескучие морозы идут в Башкирию: стало известно, какой будет погода на выходных
Кровавый след на сельской дороге: в Башкирии иномарка раздавила пешехода
В Уфе запретили въезд грузовиков из-за снегопада
В Башкирии при пожаре погиб двухлетний ребенок
«Салават Юлаев» обыграл «Куньлунь Ред Стар» и вышел в плей-офф КХЛ
Алексей Кузьмицкий назначен заместителем полпреда Президента в ПФО
В Башкирии разыскивают 45-летнюю Тамару Субхангулову