В Башкирии женщина, потерявшая в пожаре ребенка, родила на следующий день малыша

СЕГОДНЯ 13:23 2019-01-26T13:23:52+03:00

Роды начались после того, как пострадавшей сообщили о гибели годовалой дочери

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Трагедия разыгралась вечером 24 января в одном из домов деревни Первый май в Учалинском районе. Как сообщили в МЧС Башкирии, вспыхнул частный дома на двух хозяев. В момент возникновения пожара, взрослые находились у соседей и оставили свою годовалую дочку спать одну в своей кроватке.

Когда было обнаружено, что начался пожар, то огонь уже во всю полыхал. На место были вызваны пожарные расчеты. Мама девочки находилась на последнем месяце беременности. Ее госпитализировали с места происшествия.

Позже при разборе завалов обнаружили тело погибшей девочки. Как сообщает «Башинформ», женщине о смерти дочери сообщили утром 25 января. Ей вновь стало плохо, начались роды, и тогда было принято решение сделать ей кесарево сечение. На свет появилась девочка.

По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправной проводки. Дом восстановлению не подлежит. Молодая семья вынуждена ютиться у родственников.